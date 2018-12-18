Петербуржец, которого похищали после конфликта вокруг трубопровода «Северный поток», подал на банкротство

Бизнесмен Денис Позник, шесть лет назад похищенный, как писала «Фонтанка», после конфликта с партнерами, инициировал собственное банкротство.

Заявление от него было зарегистрировано Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти еще 11 декабря, данные о деле появились в базе накануне. Сумма накопившихся долгов — почти 8 млн рублей. Кредиторы не раскрываются, дата рассмотрения пока не назначена.

По данным базы "Спарк", ранее Позник был генеральным директором «Петрокрана» и «Петрокранстроя» – в начале года компании были исключены из ЕГРЮЛ. 11 марта 2012 года он пропал с автомобильной парковки у гостиницы «Park Inn Пулковская», когда на минутку вышел из ресторана отеля за документами, которые лежали в машине. Его иномарка осталась стоять открытой. Через пару дней он оказался в кабинете следователя и рассказал о похищении и спасении. Выяснилось, что он с бывшими партнерами не поделил подряды на строительство трубопровода "Северный поток".