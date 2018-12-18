Закон о декриминализации "экстремистской" статьи УК РФ будет принят Госдумой на последнем заседании осенней сессии

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 18 декабря поддержали во втором чтении пакет президентских инициатив, предлагающих частично декриминализировать 282-ю статью УК РФ, а также вводящих новую норму в КоАП.

«Инициатива президента России Владимира Путина о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса – это решение, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете, с другой – сохранит ответственность за проявления экстремизма в Сети», — заявил парламентским журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Его цитирует официальный сайт нижней палаты российского парламента.

Он подчеркнул, что поддержанный всеми фракциями ГД во втором чтении законопроект будет принят Государственной думой окончательно завтра, 19 декабря.

«Наше законодательство в данной сфере достаточно молодое, и оно совершенствуется, в том числе исходя из его правоприменительной практики», — резюмировал Вячеслав Володин.

Напомним, законопроектами вносятся поправки в Уголовный кодекс РФ (ст. 282) и поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Президент РФ Владимир Путин внес их в ГД 3 октября.

В соответствии с поправками в УК РФ предполагается, что действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой‑либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ или через интернет, будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности «за аналогичное деяние в течение одного года» (в этом случае предусматривается уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет – сама санкция не меняется).

В соответствии с поправками в КоАП за первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, юрлицам – штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Для этого КоАП дополняется новой статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».