В Пулково расширяют зону проверки документов. На время работ досмотр пассажиров может затянуться

В новом году пунктов проверки документов в петербургском аэропорту будет почти вдвое больше. Пока же реконструкция может добавить пассажирам неудобств, но терпеть предстоит недолго.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Пулково 18 декабря, с начала месяца работы идут в предполётной зоне. Сейчас там расположены шесть пунктов проверки документов, после реконструкции предъявить посадочные и паспорт можно будет на десяти стойках.

«Из-за этого время ожидания на вход в зону досмотра в пиковые часы может быть увеличено. Это касается только внутренних линий. Просим пассажиров приезжать заранее», – рассказали в Пулково.

При этом в пресс-службе отметили, что пока проверка затянулась только один раз. На очередь жаловались вылетающие в воскресенье, 16 декабря, время ожидания не превысило семи минут. Реконструкцию планируют завершить до конца года.