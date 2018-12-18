Конкурсная комиссия заново рассмотрит заявки на продление проспекта Ветеранов к 19 декабря

В соответствии с решением суда, аукцион на продолжение проспекта Ветеранов до проспекта Буденного возвращен на стадию рассмотрения заявок. Комиссия должна рассмотреть их 19 декабря, на 24 декабря назначен сам аукцион.

По данным «Фонтанки», ранее составленные протоколы будут отменены. Речь идет о весеннем аукционе, в ходе которого не была допущена ни одна из двух заявок — ПО «Возрождение» и «Орион плюс». После этого дирекция транспортного строительства провела запрос предложений и подписала контракт на 965 млн рублей с «Орион плюс» как с единственным участником. «Возрождение» обратилось в суд и добилось запрета на заключение контракта. Параллельно суд в двух инстанциях постановил, что аукционная комиссия незаконно не допустила ПО «Возрождение» к весеннему конкурсу.

Выбрать подрядчика Смольный пытался уже несколько раз. В октябре стало известно, что решением врио губернатора Александра Беглова соответствующую строчку в бюджете 2018 года сократили на 370 млн рублей.