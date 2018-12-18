Потерянные бетонные плиты перегородили заезд на КАД

Один из съездов на развязке КАД с трассой «Кола» 18 декабря на некоторое время оказался практически перекрыт из-за неаккуратного водителя.

«У кого-то потерялись бетонные плиты на заезде на внутреннюю сторону КАД с Мурманки», – сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что полностью движение не перекрывалось, оставался проезд по одной полосе. Сейчас плиты убирают.

К счастью, инцидент обошёлся без серьёзных последствий. Падающий груз никого не задел, и никто в него не врезался.

Подобные случаи на дорогах, в том числе петербургских, не редкость, например в апреле на Искровском проспекте «Шкоду» протаранил летящий ларёк (фото). На скоростной магистрали КАД зафиксирован целый ассортимент «летающих объектов»: кирпичи (фото, видео), ледяные глыбы (фото, видео) и даже туалет (фото). Этой зимой на развязке КАД в Горской в колесо едущей машины попала лопатка для перфоратора (фото). В марте «ГАЗель» «прокатилась» на тазике, прилетевшем к ней под колёса (видео). А в январе очевидец снял на видео кресло, стоящее посреди дороги в лучах солнца.