Дед Мороз не пережил детский утренник в Кемерово

Актеру, который изображал сказочного волшебника, стало плохо во время представления в кузбасском детском саду. Он скончался до приезда врачей.

Дед Мороз, которым был 67-летний мужчина, почувствовал себя плохо прямо во время утренника в детском саду «Тавосочка» в Ленинском районе города Кемерово. Он пожаловался на боль в груди, после чего ему вызвали врачей. Однако сказочный волшебник умер до их приезда. Об этом 18 декабря сообщает Интерфакс.

Местные СМИ рассказали, что мужчина много лет играл на детских утренниках города. В местной ритуальной компании журналистам подтвердили смерть Деда Мороза.

Полиция и работники детского учреждения пока никак не прокомментировали произошедшее.