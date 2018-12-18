Setl City начала строить ЖК «Статус у Парка Победы»

Setl City

Setl City приступила к строительству нового ЖК высокого комфорт-класса «Статус у Парка Победы» на Кузнецовской улице. Одновременно эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в проекте.

В составе ЖК будут возведены три жилых дома общей площадью квартир около 84 тыс. кв. м, подземный паркинг на 930 машин и начальная школа с детским садом совокупно на 285 мест. Плановый срок ввода ЖК в эксплуатацию – 2 квартал 2021 года.

Проект ЖК «Статус у Парка Победы» подготовила компания «Европроект Групп». 12-этажные секции расположены относительно друг друга таким образом, что формируют четыре уютных внутренних двора, закрытых для машин. Благоустроенные дворы вдоль Кузнецовской улицы будут подняты относительно основной территории, что гарантирует дополнительную приватность. Здесь разместятся зоны отдыха взрослых и полностью оборудованные детские площадки с безопасным покрытием и яркими игровыми городками. Также на территории ЖК предусмотрена большая спортивная зона со стадионом и площадкой для занятий спортом на открытом воздухе.

Setl City

На первых этажах вдоль основных улиц спроектированы коммерческие помещения общей площадью около 2 тыс. кв. м. Впоследствии в них откроются продуктовые магазины шаговой доступности, кафе и другие необходимые объекты инфраструктуры.

В ЖК представлены разнообразные планировки – от студий до четырехкомнатных, как классические, так и евро-варианты. Квартиры High Flat* с увеличенными окнами и высокими потолками до трех метров займут последние этажи, откуда откроются захватывающие виды. Все квартиры будут передаваться покупателям с чистовой отделкой по новому стандарту Setl City «Итальянские коллекции», который включает в себя теплые полы в ванных комнатах.

Жилой комплекс строится в престижном Московском районе, возле СКК и в шаговой доступности от Парка Победы.

Буквально через дорогу от ЖК располагается торгово-развлекательный центр «Радуга» с многочисленными сетевыми магазинами, ресторанным двориком, кинотеатром, гипермаркетом «Aшан» и строительным магазином OBI. Также рядом – гипермаркет «Карусель».

*высокая квартира

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy