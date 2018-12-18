«Группа ЛСР» открыла новый офис продаж в Санкт-Петербурге

ПАО «Группа ЛСР»

17 декабря «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, открыла в Санкт-Петербурге новый офис продаж жилой недвижимости. Он расположился в Калининской районе на пр. Науки, 17/2 и стал восьмой точкой продаж компании в городе.

В нем клиенты смогут получить консультации и ознакомиться со строящимися и готовыми проектами комфорт- и бизнес-класса, расположенными в Санкт-Петербурге. Также здесь можно оформить договор долевого участия, проконсультироваться по вопросам получения ипотеки – всё это в одном месте, с минимальными временными затратами.

Пространство офиса разработано и выполнено с учётом всех современных требований к комфортному пребыванию посетителей, а его открытие в этом районе города упростит посещение отдела продаж для покупателей недвижимости.

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