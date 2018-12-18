Пожар на заводе «Технониколь» под Тосно обошёлся страховщику в 200 млн рублей

Филиал «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленобласти выплатил страховое возмещение компании «Технониколь» за сгоревший цех по производству утеплителя под Тосно – 200 млн рублей.

Как сообщили в страховой компании 18 декабря, установлено, что пожар произошел в одном из цехов, который выпускает экструдированный пенополистирол (ЭППС) — синтетический теплоизоляционный материал, широко применяемый в строительстве. Из-за поломки системы аспирации отключилась автоматическая резка листов, поэтому рабочие стали резать их вручную, складируя на поддоны, также находившиеся на территории цеха. При укладке очередного листа произошло возгорание, причиной которого стало воспламенение горючих веществ и компонентов, выделяемых с поверхности ЭППС. А источником огня стала искра статического электричества.

Ранее в компании заявляли, что причиной масштабного распространения огня стало то, автоматическая система пожаротушения не справилась с задачей.