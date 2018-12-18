Законопроект о штрафах за детей, пришедших на несогласованные митинги, принят в третьем чтении

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняла Госдума в третьем чтении 18 декабря. Виновных в вовлечении несовершеннолетних в оппозиционные шествия могут оштрафовать, арестовать или отправить на отработку.

Об этом сообщает сайт Государственной думы. Штраф до пятидесяти тысяч рублей, 15 суток ареста или 100 часов обязательных работ грозят тем, по чьей вине дети окажутся в толпе митингующих на несогласованных мероприятиях. Исправленная статья 20.2 КоАП установит штрафы и для должностных лиц, до ста тысяч рублей, и до полумиллиона для юрлиц.

За повторные проступки граждан могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч, отправить на 200 часов отработки или же арестовать на срок до 30 суток.

В ГД утверждают, что внесенный депутатами «Единой России» законопроект направлен на «предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты в октябре этого года. Теперь его должны одобрить в Совете Федерации, а потом подписать президент. Один из авторов документа, депутат Анатолий Выборный, объяснил «Фонтанке», что инициатива связана с акцией 5 мая 2018 года «Он нам не царь», которую организовал оппозиционер Алексей Навальный.