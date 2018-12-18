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Общество
18.12.2018 12:52
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Госдума России приняла закон об иностранных НКО, вмешивающихся в выборы

Государственная дума ФС РФ 18 декабря приняла в третьем, окончательном чтении закон о признании нежелательными на территории РФ иностранных НКО, которые вмешиваются в выборы. Об этом сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

Принятый закон предусматривает возможность признания нежелательной на территории РФ деятельности иностранной или международной неправительственной организации, если такая деятельность способствует либо препятствует выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме.

Нежелательной деятельностью может также считаться и "участие в иных формах в избирательных кампаниях, кампаниях референдума, за исключением участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума в качестве иностранных (международных) наблюдателей".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что данный закон ограничит возможность иностранного влияния на российские выборы. "Предложен четкий механизм, который защитит наши выборы от влияния из-за рубежа. В случае, если международная или иностранная неправительственная организация нарушит запрет и попытается оказать влияние на выбор наших граждан, она признается нежелательной и должна немедленно прекратить свою деятельность", – сказал он.

Ранее первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что можно часто слышать о якобы вмешательстве неких российских хакеров в иностранные выборы, но: "У нас есть многочисленные случаи, когда международные организации, иностранные организации, действующие на территории РФ, активнейшим образом работают на тех или иных кандидатов или препятствуют тем или иным кандидатам, то есть вмешиваются в наши выборы". "Мы предложили установить ответственность за это", – сказал Исаев.

Напомним, что за участие в деятельности организации, признанной на территории РФ нежелательной, законодательством уже предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Максимальный срок лишения свободы — шесть лет.

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