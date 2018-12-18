Васильев покинул пост главы «УНИСТО Петросталь». Управление активом курирует основной владелец

Арсений Васильев, возглавлявший «УНИСТО Петросталь» с 2012 года, покинул пост в середине октября. Управление компанией курирует основной бенефициар Владимир Оксман, сообщила 18 декабря пресс-служба петербургского застройщика.

Арсений Васильев руководил группой компаний с 2012 года. Топ-менеджер освободил должности главы ГК, а также восьми входящих в нее фирм. Его место, согласно данным базы СПАРК, занял Юрий Ларсов.

«В ходе антикризисных мероприятий, проводимых в этом году, генеральный директор Арсений Васильев вышел из команды управления. Была введена должность исполнительного директора, которую занял Владимир Андреев, управление компанией по-прежнему курируется основным бенефициаром, президентом ГК «УНИСТО Петросталь» Владимиром Оксманом», – пояснил представитель застройщика.

Летом 2018 года Федеральная налоговая служба подала к «Управляющей компании группы УНИСТО Петросталь» банкротный иск. Руководство застройщика тогда прокомментировало, что претензии вызваны задержками в уплате налогов.

Кроме того, компания в конце сентября продала складской комплекс в Московском районе города, средства предназначались для завершения строительства ЖК «Чудеса света» во Всеволожском районе и ЖК «Тридевяткино царство» в областном Девяткино. Сроки введения в эксплуатацию обоих проектов были затянуты.