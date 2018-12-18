Цена нефти падает. Аналитики винят США

Активность американских нефтяников привела к тому, что котировки на «черное золото» идут на спад третью торговую сессию подряд.

Нефть марки Brent на торгах 18 декабря упала почти на 4%, опустившись ниже психологически важной отметки в 58 долларов. За февральские фьючерсы на нефть WTI дают меньше 50 долларов.

Аналитики в комментарии Reuters сходятся во мнении, что снижение стоимости нефти связано с опасениями рынка в связи с возможным переизбытком предложения сырья, вызванного увеличением запасов и ростом производства в США.

При этом ОПЕК сокращает добычу, чтобы нормализовать ситуацию. 7 декабря была достигнута договоренность участников Организации стран – экспортёров нефти. Совокупно они согласились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Россия в рамках этой сделки снизит уровень добычи на 228 тысяч баррелей в сутки.