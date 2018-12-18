LEGENDA получила награду ПАО «Московская биржа»

LEGENDA Intelligent Development

13 декабря ПАО «Московская биржа» на итоговом клиентском мероприятии MOEX.DANCE, посвященном подведению итогов 2018 года, наградила LEGENDA Intelligent Development в номинации «Открытие года 2018. Эмитент на рынке облигаций» по Северо‐Западному федеральному округу.

Это уже вторая награда, которую получает девелопер в контексте своего выхода на рынок публичных заимствований. Ранее экспертное сообщество высоко оценило дебютное облигационное размещение девелопера, признав его «Лучшей сделкой HIGH‐YIELD» в 2018 году (компания LEGENDA получила награду премии CBONDS Awards – 2018 в номинации «Лучшая сделка HIGH-YIELD»).

LEGENDA вышла на рынок публичных заимствований в июле 2018 года. Программа биржевых облигаций ООО «Легенда» (Санкт‐Петербург) зарегистрирована 8 июня ПАО «Московская биржа», общий объем составляет до 10 млрд рублей. Организаторами выпуска стали «Альфа‐банк», «БКС Глобал Маркетс» и ИФК «Солид».

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development