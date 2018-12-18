Новость в картинке: Сколько автомобилей выпустили российские заводы в этом году

За 11 месяцев 2018 года с конвейеров российских автозаводов сошло 1,4 миллиона легковых автомобилей. Это на 15,1% больше, чем за тот же период 2017 года.

Как сообщает 18 декабря агентство «Автостат» со ссылкой на данные Росстата, выросло в России и производство автобусов – на 16% за 11 месяцев и аж на 85,2% по сравнению с прошлым ноябрем. А вот производство грузовиков, напротив, снизилось в обоих случаях. В январе -ноябре 2018 года российские автозаводы выпустили 140 тысяч грузовых машин.