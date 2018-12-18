Отлучённая от троллейбуса за экстремизм Дина Гарина подала в суд на полицию Петербурга и Росфинмониторинг

Водитель троллейбуса и национал-активистка Дина Гарина через суд пытается вернуться за руль. Позиция управления МВД по Московскому району Петербурга и невнимательность Росфинмониторинга к погашенной судимости лишили её возможности работать по специальности.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Виталий Черкасов, первое заседание по административному иску его подзащитной к Росфинмониторингу в Мещанском суде Москвы назначено на 19 декабря. Поводом стала фамилия Гариной, задержавшаяся в «экстремистском» списке. Активистка настаивает, что раз её внесли в перечень принудительно, то и вычёркивать должны сами. В Федеральной службе по финансовому мониторингу делать это не торопятся. Дина Гарина получила условный срок за публикацию в «ВКонтакте» в 2016 году, судимость погашена.

Иск к петербургскому главку и УМВД по Московскому району рассматривает Московский районный суд. Гарина считает незаконным заключение полиции о том, что её работа в троллейбусном парке непосредственно связана с транспортной безопасностью. После такой рекомендации она была уволена.

«Водитель троллейбуса не выполняет работу, связанную с транспортной безопасностью. Есть соответствующий перечень, в нём указано шесть позиций. Водителя среди них нет», – говорит Черкасов, отмечая, что на первое заседание представители ответчика не явились.

Параллельно Московский районный суд рассматривает трудовой спор Гариной с Горэлектротрансом. Женщина водила троллейбус больше трёх лет, работа нареканий не вызывала, и менять её на предложенную должность кладовщика с потерей половины заработка у нее желания нет.