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Общество
18.12.2018 12:47
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Мосгорсуд не отпустил Кокорина и Мамаева на Новый год домой

Мосгорсуд не внял просьбе футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и их адвокатов, оставив звезд отечественного спорта в следственном изоляторе еще на три недели. 

«Мера пресечения очень сурова, – заявил судье 18 декабря игрок «Зенита». – Мы сидим в «Бутырке» уже больше двух месяцев. Из документов следует, что мы находимся здесь незаконно. Надеемся на вашу профессиональную точку зрения».

Он также напомнил, что нанесенные побои расценены как легкий вред здоровью потерпевших. 

«Я приношу свои извинения, – сказал другой фигурант громкого дела, Павел Мамаев. – Я компенсировал пострадавшему от моих действий ущерб, заплатив 500 тысяч рублей, хотя в практике в случае нанесения легкого вреда присуждается штраф размером в 350 тысяч. Мы полностью сотрудничаем со следствием. Отдали все документы! В наших интересах, чтобы этот процесс завершился как можно скорее. Мы не будем скрываться. Позвольте встретить Новый год с моими детьми, в кругу семьи».

Напомним, ранее юристы Кокорина упирали на то, что отсутствие реабилитации после травмы может сделать спортсмена инвалидом. Не прибавит арест ему и психического здоровья. 

Материалы уголовного дела планируется передать в суд в январе. 

Справка:

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). По решению Тверского районного суда Москвы арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 февраля 2019 года.

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