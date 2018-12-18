18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -5
$ 66.75р
75.78р
13:57 18.12.2018
Расширенный поиск

Общество
18.12.2018 12:21
Печать

Управделами президента заказало проект реконструкции Госдумы. Комфорт депутатов может обойтись бюджету в два миллиарда

Контракт стоимостью 123 млн рублей на создание проекта реконструкции зданий и помещений Государственной думы заключило ГУП «Моспроект-2» Михаила Посохина. Парламент обзаведется стеклянным куполом, дополнительными дверьми вместо окон, столовой, рестораном и магазином, пишет 18 декабря «Коммерсантъ».

Заказчиком в контракте, который был подписан 30 ноября, выступило Управление делами президента (УДП), подрядчика определили процедурой закупки у единственного поставщика по распоряжению главы государства. За 123 млн предприятие должно до 25 декабря подготовить сам проект, а до середины апреля получить одобрительное заключение от Главгосэкспертизы и показать итог УДП к 17 мая 2019 года. Задание на проектирование засекречено, однако «Коммерсантъ» получил доступ к документам. Как сообщает газета, реконструкция коснется зала заседаний нижней палаты парламента и перехода между двумя корпусами. Также в здании Государственной думы должны появиться столовая на 162 места, ресторан на 200 человек, два кафе и магазин-кулинария. Кроме того, планируется переделать шесть окон на первом этаже в двери.

Сроки и стоимость самой реконструкции в УДП называть не стали, уточнив лишь, что сумма станет известна, когда будет готов проект.

Издание делает вывод о возможной смете исходя из данных в Федеральной адресной инвестиционной программе. В начале 2018 года на реконструкцию крыши и зала заседаний было заложено 705 миллионов, от 7 до 9 процентов из этой суммы отводилось на проектировку. Сейчас на проектные работы в ФАИП зарезервировали 150 миллионов, соответственно стоимость работ может достигнуть двух миллиардов рублей.

Михаил Посохин – генеральный директор ГУПа, по его архитектурным проектам был построен первый корпус Кремля, в Большом Кремлевском дворце воссозданы залы Александра Невского и Андрея Первозванного, храм Христа Спасителя, одна из башен Москва-Сити, Никольский морской собор в Петербурге и другие обьекты.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
18.12.2018 12:53

Setl City начала строить ЖК «Статус у Парка Победы»

Setl City приступила к строительству нового ЖК высокого комфорт-класса «Статус у Парка Победы» на Кузнецовской улице. Одновременно эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в проекте
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 12:43

«Группа ЛСР» открыла новый офис продаж в Санкт-Петербурге

17 декабря «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, открыла в Санкт-Петербурге новый офис продаж жилой недвижимости. Он расположился в Калининской районе на пр. Науки, 17/2 и стал восьмой точкой продаж компании в городе.
АО «Строительный трест»
18.12.2018 12:00

Бульвар Белых ночей вошел в ТОП-30 общественных пространств России

Пешеходный бульвар Белых ночей, созданный в жилом квартале NEWПИТЕР в поселке Новоселье, вошел в топ-30 проектов общественных пространств страны по версии авторитетного издания «Проект Россия».
LEGENDA Intelligent Development
18.12.2018 12:00

LEGENDA получила награду ПАО «Московская биржа»

13 декабря ПАО «Московская биржа» на итоговом клиентском мероприятии MOEX.DANCE, посвященном подведению итогов 2018 года, наградила LEGENDA Intelligent Development в номинации «Открытие года 2018. Эмитент на рынке облигаций» по Северо‐Западному федеральному округу.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
18.12.2018 11:55

Объединили интересы

17 декабря генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник посетил с рабочей поездкой Архангельск и встретился с губернатором области Игорем Орловым.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
18.12.2018 11:37

«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы из Пулково на период зимних каникул

В новогодние праздники авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнит рейсы более чем в 20 городов из аэропорта Санкт-Петербурга: в Калининград, Сочи, Москву, Иркутск, Симферополь, Читу, Екатеринбург, Тбилиси, Ереван, Тель-Авив, Франкфурт-на-Майне и другие.
ГК "КВС"
18.12.2018 11:22

Кладовая в подарок

Акция* в декабре для покупателей квартир в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус».
Setl City
18.12.2018 10:00

Setl City сдала корпус 6 ЖК «Солнечный город»

Setl City ввела в эксплуатацию дом 6 ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Он представляет собой 12-этажное здание сложной конфигурации общей жилой площадью около 38 тыс. кв. м с полузамкнутым внутренним двором, закрытым от машин.
ГК «Эталон»
17.12.2018 18:05

«Эталон ЛенСпецСМУ» отмечена наградой на конкурсе «Доверие потребителя»

14 декабря 2018 года состоялась торжественная церемония награждения победителей XI независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.12.2018 17:30

Банк «Санкт-Петербург» в пятый раз победил в конкурсе «Доверие потребителя»

14 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей XI ежегодного независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя»
Setl City
17.12.2018 16:40

Setl City наградили за развитие социальной инфраструктуры Ленобласти

Setl City стала обладателем специального приза «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Ленобласти» на конкурсе «Доверие потребителя» рынка недвижимости.
ООО «Терминал-Ресурс»
17.12.2018 16:14

«Новогодний разгуляй» захватил Царскосельские холмы

В прошедшие выходные на территории сданного ЖК «Образцовый квартал 3» состоялись новогодние гуляния для жителей Царскосельских холмов