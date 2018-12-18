Управделами президента заказало проект реконструкции Госдумы. Комфорт депутатов может обойтись бюджету в два миллиарда

Контракт стоимостью 123 млн рублей на создание проекта реконструкции зданий и помещений Государственной думы заключило ГУП «Моспроект-2» Михаила Посохина. Парламент обзаведется стеклянным куполом, дополнительными дверьми вместо окон, столовой, рестораном и магазином, пишет 18 декабря «Коммерсантъ».

Заказчиком в контракте, который был подписан 30 ноября, выступило Управление делами президента (УДП), подрядчика определили процедурой закупки у единственного поставщика по распоряжению главы государства. За 123 млн предприятие должно до 25 декабря подготовить сам проект, а до середины апреля получить одобрительное заключение от Главгосэкспертизы и показать итог УДП к 17 мая 2019 года. Задание на проектирование засекречено, однако «Коммерсантъ» получил доступ к документам. Как сообщает газета, реконструкция коснется зала заседаний нижней палаты парламента и перехода между двумя корпусами. Также в здании Государственной думы должны появиться столовая на 162 места, ресторан на 200 человек, два кафе и магазин-кулинария. Кроме того, планируется переделать шесть окон на первом этаже в двери.

Сроки и стоимость самой реконструкции в УДП называть не стали, уточнив лишь, что сумма станет известна, когда будет готов проект.

Издание делает вывод о возможной смете исходя из данных в Федеральной адресной инвестиционной программе. В начале 2018 года на реконструкцию крыши и зала заседаний было заложено 705 миллионов, от 7 до 9 процентов из этой суммы отводилось на проектировку. Сейчас на проектные работы в ФАИП зарезервировали 150 миллионов, соответственно стоимость работ может достигнуть двух миллиардов рублей.

Михаил Посохин – генеральный директор ГУПа, по его архитектурным проектам был построен первый корпус Кремля, в Большом Кремлевском дворце воссозданы залы Александра Невского и Андрея Первозванного, храм Христа Спасителя, одна из башен Москва-Сити, Никольский морской собор в Петербурге и другие обьекты.