ЛЭП на проспекте Маршала Блюхера «зазеленеет». Территорию подготовят для включения в ЗНОП

Территория вдоль проспекта Маршала Блюхера в следующем году пройдет инвентаризацию для включения в перечень зеленых насаждений. Об этом говорится в ответе комитета имущественных отношений Петербурга, который активист Федор Кушнаренко опубликовал 18 декабря.

Между проспектами Энергетиков и Лабораторным вдоль проспекта Маршала Блюхера располагаются четыре длинных участка, на которых стоят линии электропередачи (ЛЭП). Представители организации «Зеленая коалиция» опасались, что территорию переведут в статус, допускающий на этом месте жилую застройку.

Власти ранее объясняли отказ включить землю в перечень зеленых насаждений общего пользования тем, что там находятся охранные зоны ЛЭП. Однако активисты подняли вопрос о включении участков в ЗНОП на встрече с вице-губернатором Игорем Албиным.

Теперь в КИО градозащитникам сообщают: законопроект о включении в ЗНОП по трем участкам – между Кондратьевским проспектом и Замшиной улицей, проспектами Энергетиков и Пискаревским, а также между Лабораторным и Кондратьевским рассматривает Заксобрание. После того как решение парламента вступит в силу, территорию проинвентаризуют. Четвертому скверу для включения в «зеленый» перечень и в Единый государственный реестр недвижимости предстоит пройти инвентаризацию в 2019 году.