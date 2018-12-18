Дорожники отчитались о реконструкции «Сортавалы» и показали мост через Вуоксу с неба

Завершена реконструкция 24-километрового участка автодороги «Сортавала», с 57-го по 81-й километр, от поворота на Сосново до Лосево (Приозерский район Ленобласти). Об этом 18 декабря сообщают Росавтодор, подведомственное ему ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

Реконструкция участка началась в 2014 году, а завершилась с опережением плана на четыре месяца. Автомобилисты, которые ездят по «Сортавале», воспринимают этот участок как два отдельных отрезка.

Первый, с 57-го по 72-й километр, от Сосново до Варшко, был открыт для движения транспорта чуть больше года назад, но на нём надо было завершить некоторые работы, например наладку АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением). Второй – трёхкилометровый, в Варшко и Лосево. Именно там в этом году велись активные работы. В частности, четырёхполосным и вантовым стал мост через Вуоксу, возведены развязка на пересечении со старым шоссе, надземный пешеходный переход в Варшко и ещё один мост через реку Волчью.

Переправа через Вуоксу, самую крупную реку Карельского перешейка, стала новой достопримечательностью региона, считают дорожники. Рядом с ней специально обустроили смотровую площадку.

Мост состоит из двух раздельных арочных пролётных строений индивидуального проектирования с гибкими подвесками из вант. Такое инженерное решение продиктовано сложным рельефом местности и бурным нравом Вуоксы. Фактически мост строили заново, в три этапа. Сначала была выполнена сборка на стапеле и продольная надвижка первой очереди, в сторону Приозерска, затем – в сторону Петербурга. Завершающим этапом стала поперечная передвижка пролётного строения с окончательной регулировкой усилий в подвесках.

Параметры всего 24-километрового участка доведены до нормативов первой технической категории – четыре полосы с разделением транспортных потоков, с новыми дорожными знаками, сигнальными столбиками, шумозащитными экранами в посёлке Варшко. На искусственных сооружениях, развязках и в населенных пунктах смонтированы линии наружного освещения. Покрытие проезжей части выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, который отличается повышенной устойчивостью к деформациям и интенсивным транспортным и климатическим воздействиям. За трассой наблюдает АСУДД, в составе которой – знаки и табло переменной информации, метеостанции, видеокамеры и датчики, определяющие состояние покрытия и транспортного потока.

Напомним, что первый участок обновленной федеральной трассы А-121 («Сортавала»), ведущей из Петербурга через Ленобласть в Карелию, открыли в мае 2010 года. Далее поэтапно с разницей в год сдавались отрезки дороги (Скотное – развязка на Агалатово, Агалатово – Керро, Керро – Магистральная), вплоть до поселка Сосново (открыт в сентябре 2015 года).

Продолжаются работы по ремонту и реконструкции ещё трёх участков «Сортавалы». На них (как и на 24-километровом лосевском участке) работает АО «ВАД» по заказу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».