Дорожники отчитались о реконструкции «Сортавалы» и показали мост через Вуоксу с неба
Завершена реконструкция 24-километрового участка автодороги «Сортавала», с 57-го по 81-й километр, от поворота на Сосново до Лосево (Приозерский район Ленобласти). Об этом 18 декабря сообщают Росавтодор, подведомственное ему ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.
Реконструкция участка началась в 2014 году, а завершилась с опережением плана на четыре месяца. Автомобилисты, которые ездят по «Сортавале», воспринимают этот участок как два отдельных отрезка.
Первый, с 57-го по 72-й километр, от Сосново до Варшко, был открыт для движения транспорта чуть больше года назад, но на нём надо было завершить некоторые работы, например наладку АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением). Второй – трёхкилометровый, в Варшко и Лосево. Именно там в этом году велись активные работы. В частности, четырёхполосным и вантовым стал мост через Вуоксу, возведены развязка на пересечении со старым шоссе, надземный пешеходный переход в Варшко и ещё один мост через реку Волчью.
Переправа через Вуоксу, самую крупную реку Карельского перешейка, стала новой достопримечательностью региона, считают дорожники. Рядом с ней специально обустроили смотровую площадку.
Мост состоит из двух раздельных арочных пролётных строений индивидуального проектирования с гибкими подвесками из вант. Такое инженерное решение продиктовано сложным рельефом местности и бурным нравом Вуоксы. Фактически мост строили заново, в три этапа. Сначала была выполнена сборка на стапеле и продольная надвижка первой очереди, в сторону Приозерска, затем – в сторону Петербурга. Завершающим этапом стала поперечная передвижка пролётного строения с окончательной регулировкой усилий в подвесках.
Параметры всего 24-километрового участка доведены до нормативов первой технической категории – четыре полосы с разделением транспортных потоков, с новыми дорожными знаками, сигнальными столбиками, шумозащитными экранами в посёлке Варшко. На искусственных сооружениях, развязках и в населенных пунктах смонтированы линии наружного освещения. Покрытие проезжей части выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, который отличается повышенной устойчивостью к деформациям и интенсивным транспортным и климатическим воздействиям. За трассой наблюдает АСУДД, в составе которой – знаки и табло переменной информации, метеостанции, видеокамеры и датчики, определяющие состояние покрытия и транспортного потока.
Напомним, что первый участок обновленной федеральной трассы А-121 («Сортавала»), ведущей из Петербурга через Ленобласть в Карелию, открыли в мае 2010 года. Далее поэтапно с разницей в год сдавались отрезки дороги (Скотное – развязка на Агалатово, Агалатово – Керро, Керро – Магистральная), вплоть до поселка Сосново (открыт в сентябре 2015 года).
Продолжаются работы по ремонту и реконструкции ещё трёх участков «Сортавалы». На них (как и на 24-километровом лосевском участке) работает АО «ВАД» по заказу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
- Капремонт участка с 81-го по 106-й километр, до Плодового, также планируется завершить до конца года (летом и осенью там вводилось реверсивное движение и возникали заторы).
- Капремонт участка со 106-го по 131-й километр, то есть примерно от Плодового до конца Приозерска, только начинается, а закончить его предполагается к 7 октября 2020 года.
- И последний участок, со 131-го по 153-й километр, – это реконструкция трассы. Пока здесь узкий серпантин, а затем и вовсе 5-километровая грунтовая дорога, идущая до границы с Карелией. Грунтовка, особенно в межсезонье, приходит в плачевное состояние, весной 2017 года она даже стала известна всей России. Ровным и четырёхполосным этот участок должен стать в 2019 году.
Справка:
АО «ВАД» Валерия Абрамова и Виктора Перевалова – крупнейший подрядчик на рынке Санкт-Петербурга и Северо-Запада, активно работающий с Росавтодором. Компания была создана в 1994 году в Санкт-Петербурге, а в начале 2017 года встала на налоговый учёт в Вологодской области. В 2017 году АО «ВАД» основательно нарастило портфель заказов – с 35 миллиардов рублей в 2016-м до 190 миллиардов рублей в 2017-м, из которых 137 миллиардов – это подряд на строительство и реконструкцию крымской трассы «Таврида». В 2018 году компания, по данным «Коммерсанта», заключила контрактов на сумму 43,5 миллиардов рублей, и 60% от объёма контрактов получено от ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Среди проектов АО – ремонт трассы «Сортавала», Р-21 «Кола», участков КАД, автодороги А-114 Вологда – Новая Ладога, А-181 «Скандинавия» на участке Выборг – Светогорск, контракты с петербургской Дирекцией транспортного строительства, в том числе на ремонт Невского проспекта на 215 миллионов рублей. По данным системы СПАРК, по итогам 2017 года выручка компании составила около 55,387 миллиарда рублей, чистая прибыль – 3,289 миллиарда рублей, чистые активы – около 3,807 миллиарда рублей.