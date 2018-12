Российское судно «Кузьма Минин» село на мель в Великобритании. Сухогруз находится очень близко к берегу

Российский сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель в Великобритании утром 18 декабря. Об этом сообщает BBC News.

Судно застряло недалеко от побережья Корнуолла, в бухте Фалмут. Судя по фотографиям очевидцев, сухогруз находится очень близко к берегу. Сообщается, что на борту находятся 18 моряков, груза на «Кузьме Минине» нет. При этом у него наблюдается крен около пяти градусов. Дедвейт теплохода – 23 тысячи тонн.

The massive vessel, believed to be the Kuzma Minin, grounded off Gyllyngvase Beach in Falmouth at about 05:40 GMT. pic.twitter.com/d9XIuMdS4N

— Mike Beard (@1stdefence) 18 декабря 2018 г.