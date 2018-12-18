Крупнейшего в России производителя дизелей для кораблей ВМФ грозят отключить от электричества за долги

Крупнейший в стране производитель высокооборотных дизельных двигателей многоцелевого назначения – петербургское ПАО «Звезда» – может остаться без электроэнергии из-за задолженности за электроэнергию в 31,5 млн рублей.

Эта сумма сложилась из непогашенных платежей за сентябрь и октябрь, а также неоплаченных авансов за ноябрь и декабрь. Плюс неустойка.

"С учетом роста задолженности АО «Петербургская сбытовая компания» намерено отключить от энергоснабжения комплекс производственных помещений ПАО «Звезда», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, при отсутствии оплаты до 28 декабря 2018 года. Соответствующее уведомление направлено потребителю", – говорится в заявлении компании от 18 декабря.

Энергетики добавили, что готовят обращение в суд, потому что никакой информации о перспективах погашения задолженности нет, как и гарантий будущей оплаты. В ПАО «Звезда» «Фонтанке» пообещали предоставить комментарий позже.

Как писала «Фонтанка», летом на предприятии сменились собственники — оно перешло под управление уральской группы «Синара». Изменения произошли на фоне проблем с исполнением «Звездой» гособоронзаказа. В июле судостроительный завод «Пелла» потребовал с предприятия 513 млн рублей за затянувшиеся сроки поставки двигателей для малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт».