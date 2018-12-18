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Власть
18.12.2018 12:00
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Миллион за вице-губернатора. Кто решил сделать Албина конкурентом Беглова

Не менее полусотни малоизвестных сайтов за выходные создали иллюзию политической борьбы в Петербурге, сообщив о новом участнике в гонке за кресло губернатора Петербурга. “Фонтанка” нашла исходник и свое упоминание в нем.

Миллион за вице-губернатора. Кто решил сделать Албина конкурентом Беглова

Александр Беглов и Игорь Албин//Светлана Холявчук/Интерпресс

Начиная с вечера пятницы, 14 декабря, интернет-ресурсы, ранее не замеченные в активном освещении петербургской повестки, начали распространять сообщение: «Александр Беглов и Игорь Албин могут побороться за пост губернатора Петербурга». За выходные статьи, почти дословно повторяющие друг друга, вышли минимум на 50 медиаресурсах.  

Политические эксперты, с которыми побеседовала «Фонтанка», уверены – сконструировать таким образом политическую реальность невозможно, решение о главном кандидате на пост губернатора Петербурга принимается не в медиапространстве, а президентом. А тот свое решение уже высказал, назначая Александра Беглова врио. Зато таким образом можно, проигнорировав мнение первого лица страны, попробовать искусственно создать конфликт в петербургской администрации и попытаться влиять на кадровые решения.  

Все порталы, о которых идет речь, хором повторяют: «Фонтанка» назвала самых влиятельных чиновников, среди них был вице-губернатор Игорь Албин и теперь он может стать кандидатом на предстоящих выборах главы города. Анонимные политические аналитики, чтобы разнообразить контент однотипных заметок, даже провели опрос, узнав, что вице-губернатора Албина поддерживает 9 – 10 процентов жителей, а врио губернатора Беглова – 16 процентов. Устойчивые позиции Албина, говорится во всех публикациях, подтверждает газета «Деловой Петербург», которая записала чиновника в топ-100 лучших топ-менеджеров города. Но Александр Беглов – тоже молодец. Далее – перечень заслуг Беглова в общем ключе и упоминание инициативы выкупа акций «Метростроя».

Среди ресурсов, которые почти под копирку перепечатали текст, – и вполне известные «Аргументы и факты», и сайты, которые принято относить к так называемой «фабрике троллей». Например, среди таковых – «Невские новости». Однако эти СМИ еще более-менее на слуху, в отличие от каких-нибудь «Русаргумент» или «Весьма». В описании последнего ресурса, кстати, правдиво отмечается, что «это информационно-политический и рекламный портал».

Несколько собеседников «Фонтанки» в петербургских медиа сообщили, что также получали предложения по размещению, некоторые даже согласились. «А что такого? Вроде хороший текст», – сообщил издатель одной «независимой» газеты из Ленинградской области. Кроме того, несколько журналистов назвали заказчика – агентство PRFormation. Якобы ценник такой публикации колеблется в районе 10 – 15 тысяч рублей за статью. Связующим выступал некто Денис Поспелов, в соцсетях у данного персонажа агентство указано в качестве места работы. Корреспондент «Фонтанки», представившись редактором небольшого новостного издания, узнавшим о возможности заработать, позвонил Денису и услышал: «Да, по Албину размещаем». За дальнейшим «агент» рекомендовал писать на электронную почту.

Знатоки петербургского рынка заказных публикаций утверждают, что PRFormation сотрудничает со структурами известной «фабрики троллей». О том, что люди, связанные с ресурсами «фабрики», имеют отношение к продвижению новой смольнинской администрации «Фонтанка» уже рассказывала, описывая распространение мультика про дядю Сашу.

Еще одним каналом, через который осуществлялось размещение публикаций о том, что Игорь Албин может стать кандидатом в губернаторы, стала биржа заказных статей "Миралинкс". Ее называют одной из основных на этом рынке. В числе услуг предлагается индексация в поисковике «Яндекс» и даже страховка от удаления темы оттуда. В описании биржи говорится, что ее не принято использовать для размещения статей политического характера. То ли этот запрет намеренно обошли и он висит на сайте только для украшения, то ли заметку о предположении анонимов о карьерном взлете петербургского вице-губернатора не стали оценивать как политическую игру. В описании предлагаемой публикации предлагается поставить ссылку на статью «Фонтанки» о результатах «Рейтинга влиятельности», который на основе результатов опроса большого числа экспертов составляли «Фонтанка» и журнал «Город 812».

скриншот страницы сайта
скриншот страницы сайта

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Для создания такой медиакампании нужно было потратить как минимум миллион рублей. Это – лишь очень грубые подсчеты, исходя из заявленных ценников и уровня участников. Реальная сумма затрат наверняка существенно больше.

Для чего понадобились такие расходы – область для догадок. Очевидно лишь одно: заказчики надеялись, что серия статей и общий новостной фон сможет стать инструментом для определения дальнейшей карьеры героев публикаций. Логика кажется понятной: в Смольном уже принимали кадровые решения на основе прочитанного в СМИ. Буквально неделю назад после интервью был уволен только что назначенный советником Игорь Забиран. А после публикаций о разрешении митинга против главы соседнего региона поста лишился глава комитета по законности и правопорядку Леонид Богданов. 

При этом, как ранее писала "Фонтанка", на прием и увольнение сотрудников до формирования новой структуры правительства в Смольном был объявлен мораторий, а значит, для каждого кадрового решения в обход введенного запрета нужен веский повод, например публикация в СМИ.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"

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