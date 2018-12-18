«Не умеет снимать напряжение». Психолог «Зенита» рассказал судье об уязвимости Кокорина

Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляцию на продление срока содержания под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Спортсмены не хотят оставаться в «Бутырке» до 8 января 2019 года. На заседании звучат слова «инвалидность», «стресс» и «напряжение».

На заседание 18 декабря футболистов «Зенита» и «Краснодара» не привезли: оба участвуют в мероприятии посредством конференц-связи. Как отмечает «Газета.ру», во время чтения судьей ходатайств Кокорин писал записки другим фигурантам дела, брату Кириллу и Александру Протасовицкому, чем вызывал у них смешки.

Защитник Кокорина Татьяна Стукалова ранее заявляла, что дальнейшее пребывание в СИЗО может сделать ее клиента инвалидом.

«Александр не может завершить процесс реабилитации после операции на колене и ахилловом сухожилии. Удержание его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность там даже поддерживать хоть какую-то форму повлечет инвалидность и как минимум хромоту», — написала адвокат в Instagram.

Этой позиции защита придерживалась и на заседании.

Спортивную травму игрока подтвердили и в «Зените»: «В ходе профессиональной деятельности была получена травма крестообразной связки. Присутствуют признаки артроза и артрита коленного сустава. Курс лечения и реабилитации не был закончен».

В свою очередь, психолог петербургского футбольного клуба заявил о том, что Кокорин уязвим для стресса.

«Кокорин обладает повышенной чувствительностью нервной системы и не очень устойчив к стрессу, – говорится в заключении. – Ему необходимо восстановить свою нервную систему, иначе футболист может утратить самоконтроль на фоне длительных нагрузок. Кроме того, у Кокорина наблюдается повышенная чувствительность к оценке со стороны окружающих».

Объясняя осеннюю потасовку в Москве, психолог Илюхин отметил, что «футболист не обучен управлению эмоциями и не умеет самостоятельно снижать напряжение», которое у него накапливается.

Защита попросила отпустить Кокорина под домашний арест, а лучше — под залог.