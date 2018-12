Британский корабль-разведчик вошел в Чёрное море. Он движется на север

Разведывательный корабль "Эко" (HMS Echo) британского Королевского военно-морского флота вошел в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Freedom of Navigation in the Black Sea: Built by Appledore Shipbuilders in Bideford, Echo class HMS Echo is armed with 20mm, Mk44 7.62mm guns. HMS Echo entered BlackSea at 18:00GMT, escorted by Turkish Coast Guard TCSG29. She can remain for 21 days according to Montreux Treaty. pic.twitter.com/Vvbl51bgeb

— Yörük Işık (@YorukIsik) 17 декабря 2018 г.