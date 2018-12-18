Пострадавшим за веру украинцам хотят давать российское гражданство в особом порядке
В Госдуме озаботились возможными ограничениями свободы вероисповедания на Украине, поэтому пострадавшим за веру российские власти хотят упростить возможность получить отечественный паспорт.
«Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов – свобода вероисповедания. [Депутаты] подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства для пострадавших по религиозному признаку украинцев», – цитирует 18 декабря выступление председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина ТАСС.
По его словам, Госдума может также обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ и парламенты других стран, чтобы привлечь внимание к «давлению на духовенство и прихожан». «Парламентской ассамблее ОБСЕ давно пора дать оценку действиям Киева и лично Петра Порошенко», – отметил Володин.
Ранее на «начало полномасштабных гонений» на Украине указал патриарх Кирилл, направивший письма в международные организации, президентам европейских государств и главам христианских церквей.
Справка:
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви. Томос об автокефалии для Украины будущему главе поместной православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей вручит 6 января.
При этом, согласно опросу признанного в России иностранным агентом «Левада-центра», большинство россиян не беспокоит раскол православной церкви на Украине.