Пострадавшим за веру украинцам хотят давать российское гражданство в особом порядке

В Госдуме озаботились возможными ограничениями свободы вероисповедания на Украине, поэтому пострадавшим за веру российские власти хотят упростить возможность получить отечественный паспорт.

«Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов – свобода вероисповедания. [Депутаты] подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства для пострадавших по религиозному признаку украинцев», – цитирует 18 декабря выступление председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина ТАСС.

По его словам, Госдума может также обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ и парламенты других стран, чтобы привлечь внимание к «давлению на духовенство и прихожан». «Парламентской ассамблее ОБСЕ давно пора дать оценку действиям Киева и лично Петра Порошенко», – отметил Володин.

Ранее на «начало полномасштабных гонений» на Украине указал патриарх Кирилл, направивший письма в международные организации, президентам европейских государств и главам христианских церквей.