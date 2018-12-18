Кладовая в подарок

ГК "КВС"

Акция* в декабре для покупателей квартир в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус».

При покупке жилья в современном квартале от «КВС», клиент получает кладовую в подарок. Отдельное место для хранения вещей вне квартиры позволит сэкономить жилую площадь, не захламлять балкон и освободить пространство под более необходимые предметы.

Малоэтажный жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» расположен на берегу Матисова канала. Для покупателей представлен широкий выбор квартир и планировочных решений: с террасами, мансардными окнами, окном в ванной комнате, большими кухнями-гостиными, видом на воду.

Специалисты отдела продаж компании «КВС» помогут Вам выбрать квартиру в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус», определиться с наиболее удобной формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

*Сроки акции: с 01.12.18 г. по 31.12.2018 г., организатор: ООО «КВС-Красносельский», ИНН 7802643175, ОГРН 1177847381282, подробнее можно ознакомиться на сайте www.kvsspb.ru или по тел. 645 55 55

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/