Си Цзиньпин заявил о победе над коррупцией в Китае

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин заявил об убедительной победе над коррупцией в стране, подводя итоги политики реформ и открытости 18 декабря на торжественном собрании по случаю 40-летия ее проведения.

«Коммунистическая партия Китая неизменно сохраняла приверженность укреплению и улучшению своего руководства и завоевала убедительную победу в антикоррупционной кампании», — цитирует Си Цзиньпина агентство «Синьхуа».

Помимо этого, председатель КНР отметил «жизнеспособность научного социализма», развитие китайской социалистической демократии, международное влияние культуры Китая и избавление от таких проблем, как бедность и голод. Си Цзиньпин также упомянул укрепление национальной и культурной идентичности китайцев по всему миру и продвижение Китая «ближе к центру мировой арены».

В 1978 году в Китае фактический руководитель страны Дэн Сяопин провозгласил политику реформ и открытости, которая должна была привести к модернизации экономики путем создания социализма с китайской спецификой. Реформаторы были нацелены на ликвидацию последствий провальной политики «большого скачка», которая привела к массовому голоду в Китае в конце 1950-х и начале 1960-х годов.