В Финляндии растёт число изнасилований и домогательств

За 9 месяцев 2018 года в Финляндии было совершено на 6% больше изнасилований, а число других сексуальных домогательств выросло на четверть (26%). Об этом 18 декабря сообщает Статистический центр страны.

Всего с января по сентябрь полиция зарегистрировала 980 изнасилований, причём этот показатель ещё в июле был ниже уровня 2017 года, однако следующие месяцы изменили общую картину. Кроме того, было зафиксировано 775 других преступлений на сексуальной почве, из которых 387 – случаи сексуального домогательства.

Как уточняется в релизе, статистика по подобным преступлениям против детей сильно варьируется год от года. Отдельные сообщения в таких случаях могут включать серию инцидентов, связанных с несколькими преступными действиями.

Между тем общее число преступлений в Суоми за 9 месяцев 2018 года снизилось на 3,5%, до 640 тыс. Доля иностранных подозреваемых в них составила 4,5%.

Напомним, что большой общественный резонанс в Финляндии вызвала серия инцидентов в городе Оулу, где за последние несколько недель заведено уже пятое дело по факту изнасилования несовершеннолетних мужчинами, приехавшими в качестве просителей убежища.

Ранее газета Iltalehti сообщала, что, по данным полиции на конец ноября, доля иностранных граждан среди подозреваемых в сексуальных преступлениях, включая те, что были совершены в отношении ребёнка, составляет 23,5%. Если смотреть статистику только по изнасилованиям, то цифра возрастает до 29%. Причём, по данным издания, уровень преступности среди выходцев с Ближнего Востока и Африки в десять раз выше, чем среди коренных финнов.