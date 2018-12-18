ФАС признала обоснованной жалобу на конкурс по проектированию музея блокады. Но предписание выдать отказалась

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу признало, что требования заказчика проектирования музея обороны и блокады Ленинграда могут ограничивать круг участников. Но ведомство отказалось выдать предписание. Информация об этом появилась на сайте ведомства 18 декабря.

Ранее Центр выставочных и музейных проектов объявил конкурс на проведение проектных и изыскательных работ в рамках создания мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, который планируется разместить в кольце транспортной развязки Орловского тоннеля на Смольной набережной. Цена контракта составила 346 млн рублей.

Жалобу на конкурс подало «Архитектурное бюро «Берая». По мнению компании, заказчик работ установил условия, которые ограничивают круг участников.

Антимонопольное ведомство, рассмотрев жалобу, согласилось, что центр неправомерно включил в качестве требования для участия в конкурсе наличие у участника двух свидетельств саморегулируемых организаций на проведение проектных и инженерных работ. В ФАС сочли, что компания, которая имеет свидетельство СРО на проектирование, для проведения инженерных изысканий может привлечь субподрядчика с соответствующим СРО.

Несмотря на то что антимонопольная комиссия признала жалобу компании «Берая» обоснованной, предписание о нарушении заказчик не получит, так как «нарушение не повлияло на процедуру закупки» – в конкурсе принимают участие несколько участников.

Напомним, что работа по выбору победителя в конкурсе была приостановлена на время рассмотрения жалобы.