Счетная палата США заявила, что от российского и китайского гиперзвукового оружия защиты нет

В армии США наблюдается нехватка вооружения, которое способно дать отпор новому гиперзвуковому российскому оружию. Об этом сообщила 18 декабря в своем отчете американская Счетная палата.

«Китай и Россия разрабатывают гиперзвуковое оружие, скорость, высота и маневренность которого помогают обойти большинство систем противовоздушной обороны. Они могут быть использованы для возможности нанесения как обычного, так и ядерного удара. [У США] нет мер противодействия», – говорится в документе.

Кроме того, указывается, что «Россия наращивает свои возможности во многих сферах, что бросает вызов Соединенным Штатам».

Во время послания Федеральному собранию в этом году президент России Владимир Путин рассказал о гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал» и гиперзвуковом летательном блоке «Авангард». «Это абсолютное оружие, если говорить о сегодняшнем дне. Я не думаю, что такое оружие в ближайшие годы появится в другой стране», – отметил глава государства.