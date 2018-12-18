Объединили интересы

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

17 декабря генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник посетил с рабочей поездкой Архангельск и встретился с губернатором области Игорем Орловым.

Главными темами встречи стали вопросы консолидации электросетевых активов и бесперебойное электроснабжения объектов V Международного арктического форума в 2019 году в столице Поморья.

Игорь Орлов подчеркнул, что у Правительства Архангельской области и МРСК Северо-Запада всегда были хорошие отношения, взаимопонимание, конструктивная совместная работа на благо региона. «Вы выполняете государственную и социальную задачу энергоснабжения северных территорий, – сказал он. – Отмечу, что за последние годы значительно улучшилась надежность электроснабжения региона. Вы достигли успехов в части бесперебойного снабжения в осенне-зимний период, сети работают надлежащим образом, не смотря на наши сложные погодные условия. У нас есть совместные планы развития и новые задачи, которые предстоит решить в преддверии Международного Арктического форума».

«Мы, как дочернее общество группы компаний «Россети», понимаем всю важность качественного энергоснабжения населения Архангельской области, а также находящихся здесь объектов военно-промышленного комплекса, таких как «Севмаш» и «Звездочка»», – сказал Артем Пидник.

Для укрепления взаимодействия стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития электроэнергетического комплекса в Архангельской области между Правительством региона и ПАО «МРСК Северо-Запада».

Документ предусматривает проведение совместной с муниципальными властями инвентаризации объектов электроэнергетики, в том числе для выявления бесхозяйных электросетевых объектов, рассмотрение путей погашения задолженности государственных учреждений региона перед филиалом «Архэнерго». В соглашении также предусмотрена возможность создания единого центра ответственности за качество предоставляемых услуг по передаче и распределению электроэнергии на территории Архангельской области на базе МРСК Северо-Запада.

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