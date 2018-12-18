Обречённый на депортацию удрал от конвоя, на ходу выпрыгнув из машины. Задержаться в Петербурге это ему не помогло

Нежелание покидать гостеприимный Петербург и возвращаться на родину толкнуло иностранца на отчаянные меры. Побег из движущегося микроавтобуса прошёл удачно, но маскировка в пятимиллионном городе была провалена.

Как стало известно «Фонтанке», 17 декабря Красногвардейский суд постановил депортировать 23-летнего уроженца Кыргызтана за нарушение миграционного законодательства России. Под присмотром двух приставов мужчину погрузили в служебный автомобиль и взяли курс на Центр содержания иностранных граждан на Кингисеппском шоссе.

Около восьми машина завернула на проспект Ленина в Красном Селе, и мелькнувшая в окне Свято-Троицкая церковь вдохновила действовать. До пункта назначения оставалось не больше пяти минут, и, стоило водителю сбросить скорость на ближайшем светофоре, как нарушитель извернулся, открыл дверь и рванул к свободе.

Побег продлился несколько часов и пару километров. Около полуночи мужчину в приметной красной куртке нашли, выйти за пределы района он не успел. В пресс-службе судебных приставов «Фонтанке» сообщили, что мигрант задержан и доставлен в Центр временного содержания иностранных граждан.