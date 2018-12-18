Под Кингисеппом «Жигули» сбили трёх человек. На «Сортавале» пешеход погиб

Две аварии с пешеходами произошли в Ленинградской области 18 декабря. Один человек скончался, жизни троих спасают врачи.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около 0:30, на 124-м километре автодороги «Сортавала» 41-летний водитель «КИА Рио» вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину 43 лет. Пешеход скончался на месте.

Около 9:15 на 231-м километре дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье, у садоводства Солка (километрах в 15 от Кингисеппа), 59-летний водитель ВАЗ-21053 сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В тяжёлом состоянии госпитализированы две женщины и мужчина – все лет 50 на вид.

Полиция проводит проверки по фактам ДТП.