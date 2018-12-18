«Я хочу больше всего на свете жить и узнать этот мир…»

Глядя на улыбку Насти Антоновой, сложно представить, как тяжело она больна. Насте 20 лет, и каждый день для неё – борьба за жизнь. У девушки тяжёлый врождённый порок сердца и высокая лёгочная гипертензия третьей – предпоследней – стадии. Без постоянной лекарственной терапии Настя не может дышать.

Благотворительный фонд «Наташа», помогающий людям с тяжёлыми заболеваниями лёгких, просит помочь собрать средства на дорогостоящее лекарство.

Анастасия Антонова, 20 лет.

Диагноз: врождённый порок сердца, L-транспозиция магистральных сосудов, двуприточный единственный левый желудочек с выпускником для аорты. Осложнения: высокая лёгочная гипертензия, ст. 3, ФК3. Артериальная гипоксемия, желудочковая экстраистолия, неустойчивая пароксизмальная желудочковая тахикардия, преходящая АВ блокады 2 ст. 2 типа.

Необходимо три упаковки препарата «Траклир». Стоимость – 504 000 руб.

Борьба за жизнь Насти началась сразу после рождения. Порок, диагностированный врачами, оказался настолько сложным, что перечисление дефектов сердца заняло не одну строчку в медицинских документах. Когда Насте было два года, кардиологи предложили провести операцию на сердце, но объяснили: велик риск летального исхода. От операции родители отказались и услышали: Настя проживёт максимум полгода. Но она чудом выжила. И более того, через пару лет Насте стало лучше, и до 13 лет она почти забыла о болезни: в школе училась со всеми наравне, занималась музыкой и английским. Но с годами развилось тяжёлое последствие порока – высокая лёгочная гипертензия, при которой давление в лёгочной артерии многократно превышает норму. Школу Настя заканчивала уже на домашнем обучении.

Одышка, обмороки, боли в сердце, цианоз, непереносимость нагрузок стали её спутниками. У болезни 4 стадии: на последней бывает сложно даже встать с постели. Сужаются почти все сосуды, сердце может остановиться в любой момент. У Насти уже третья стадия болезни.

Начиная с 2012 года Минздрав обеспечивал её жизненно важным препаратом «Траклир». Благодаря ему Настя может дышать и более или менее полноценно жить: девушка даже поступила в институт на очное отделение иностранных языков. Но весной 2018-го Минздрав заменил «Траклир» российским аналогом «Бозенекс», что привело к резкому ухудшению состояния Насти. Она пытается вновь добиться помощи государства, но драгоценное для жизни время уходит: каждый день без «Траклира» может привести к непоправимому. Стоимость курса лечения неподъёмная для семьи Насти – 504 000 руб.

Из письма Насти: «Я устала слышать слова: «Почему ты синяя? Почему ты так дышишь? Почему ты выглядишь такой уставшей? Почему у тебя сердце так стучит? Почему ты так медленно идёшь?» Нет, мне не обидно. Просто от этого я ещё больше осознавала свою ограниченность. Тяжело принимать то, что твоё тело ломает болезнь. В такие моменты ничего не хочется. Я понимаю, что опускать руки – это не выход, и станет только хуже. Поэтому я очень стараюсь поменять отношение к своему организму, принять его таким, какой он есть и полюбить его, и у меня получается, потихоньку. Но без лекарства мне не хватает сил… Нет ничего важнее здоровья, и для меня главная цель – чувствовать себя полноценным человеком. Хотя бы немножко. Я люблю своих друзей, родных, и стараюсь улыбаться каждому дню. Как там говорят? Осознать и хотеть – уже полдела сделано? Я хочу. Больше всего на свете. Жить и узнать этот мир. Но без вас мне не справиться. Пожалуйста, помогите мне исполнить эту мечту. С любовью и верой, Настя».

О том, как помочь Насте Антоновой, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа»: http://fondnatasha.com/patients/anastasiya_antonova/details/

Поддержать Настю можно также, приняв участие в благотворительной акции фонда «Лучший новогодний подарок»: http://fondnatasha.com/fund_news/item_1537/