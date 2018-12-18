«АВЕНАРИУМ+» начинает строительство детского SPA-комплекса в Сестрорецке за 918 млн

Конкурс на проектирование и строительство «под ключ» детского оздоровительного комплекса в Сестрорецке объявило АО «АВЕНАРИУМ+», принадлежащее комитету имущественных отношений (КИО). Ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга выступали против выделения средств и сообщали о личных связях «Авенариума» с руководством комитета.

Как 18 декабря сообщает комитет имущественных отношений, комплекс разместится на трех этажах, включая цокольный. Проект включает комплекс бассейнов для детей разных возрастов, в том числе бассейн под открытым небом для круглогодичного использования, детские игровые зоны, а также различные оздоровительные мероприятия: гидромассажные зоны, контрастные души, места для массажа акупунктурных точек стоп, хамам и другие. Стартовая стоимость — 918 млн рублей. Итоги конкурса подведут 25 января, на строительство отводится 20 месяцев.

Помимо комплекса предусмотрена реконструкция находящихся поблизости объектов культурного наследия на Парковой улице. В «Загородном доме Ф. Р. Витцеля» появится видовое кафе, на «Даче Б. Н. Кана» – административно-офисное здание и пространство для коворкинга. Сообщается, что это пилотный проект Смольного в рамках комплексного развития территорий.

Напомним, проект оздоровительного комплекса вызвал много споров на бюджетных слушаниях в 2017 году, в ноябре этого года по этому вопросу депутаты обратились и к врио губернатора Александру Беглову. Глава города своей поправкой включил 460 млн рублей на строительство в бюджет 2019 года. Общая стоимость ранее оценивалась более чем в миллиард.

Проект оказался также звеном в аппаратной борьбе против вице-губернатора Михаила Мокрецова. Сообщалось, что жена вице-губернатора и главы КИО Екатерина дружит с мужем главы «Авенариума+» Ирины Кадочниковой врачом Алексеем Гапликовым.