18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -5
$ 66.75р
75.78р
13:59 18.12.2018
Расширенный поиск

Происшествия
18.12.2018 10:37
Печать

Со счета врача мошенник пытался снять миллион. Подложные документы распознали в банке

Петербургская пенсионерка чуть не осталась без денег на счету по воле мошенников. Поддельный паспорт и доверенность от имени 77-летнего врача вовремя «перехватили» банковские сотрудники.  

Как стало известно «Фонтанке», оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в аферах с банковскими счетами 17 декабря, в тот же день ему избрали меру пресечения в виде ареста. По версии следствия, мужчина 45 лет не позднее 13 декабря пришел в банк на проспекте Просвещения, 68, и показал сотруднику документы – паспорт на чужое имя и доверенность от лица пенсионерки, у которой на счету в отделении лежало больше 1 млн рублей. Деньги получить злоумышленнику не удалось, однако из банка он ушел беспрепятственно. Уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество" было возбуждено 14 декабря. 

Следствие ищет соучастников и проверяет причастность арестованного к другим подобным эпизодам. 

По информации «Фонтанки», владелица счета – кандидат медицинских наук, врач онкодиспансера в Ленобласти. Кроме того, в разные годы числилась сотрудницей нескольких банков и паевых фондов.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
18.12.2018 12:53

Setl City начала строить ЖК «Статус у Парка Победы»

Setl City приступила к строительству нового ЖК высокого комфорт-класса «Статус у Парка Победы» на Кузнецовской улице. Одновременно эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в проекте
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 12:43

«Группа ЛСР» открыла новый офис продаж в Санкт-Петербурге

17 декабря «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, открыла в Санкт-Петербурге новый офис продаж жилой недвижимости. Он расположился в Калининской районе на пр. Науки, 17/2 и стал восьмой точкой продаж компании в городе.
АО «Строительный трест»
18.12.2018 12:00

Бульвар Белых ночей вошел в ТОП-30 общественных пространств России

Пешеходный бульвар Белых ночей, созданный в жилом квартале NEWПИТЕР в поселке Новоселье, вошел в топ-30 проектов общественных пространств страны по версии авторитетного издания «Проект Россия».
LEGENDA Intelligent Development
18.12.2018 12:00

LEGENDA получила награду ПАО «Московская биржа»

13 декабря ПАО «Московская биржа» на итоговом клиентском мероприятии MOEX.DANCE, посвященном подведению итогов 2018 года, наградила LEGENDA Intelligent Development в номинации «Открытие года 2018. Эмитент на рынке облигаций» по Северо‐Западному федеральному округу.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
18.12.2018 11:55

Объединили интересы

17 декабря генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник посетил с рабочей поездкой Архангельск и встретился с губернатором области Игорем Орловым.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
18.12.2018 11:37

«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы из Пулково на период зимних каникул

В новогодние праздники авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнит рейсы более чем в 20 городов из аэропорта Санкт-Петербурга: в Калининград, Сочи, Москву, Иркутск, Симферополь, Читу, Екатеринбург, Тбилиси, Ереван, Тель-Авив, Франкфурт-на-Майне и другие.
ГК "КВС"
18.12.2018 11:22

Кладовая в подарок

Акция* в декабре для покупателей квартир в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус».
Setl City
18.12.2018 10:00

Setl City сдала корпус 6 ЖК «Солнечный город»

Setl City ввела в эксплуатацию дом 6 ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Он представляет собой 12-этажное здание сложной конфигурации общей жилой площадью около 38 тыс. кв. м с полузамкнутым внутренним двором, закрытым от машин.
ГК «Эталон»
17.12.2018 18:05

«Эталон ЛенСпецСМУ» отмечена наградой на конкурсе «Доверие потребителя»

14 декабря 2018 года состоялась торжественная церемония награждения победителей XI независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.12.2018 17:30

Банк «Санкт-Петербург» в пятый раз победил в конкурсе «Доверие потребителя»

14 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей XI ежегодного независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя»
Setl City
17.12.2018 16:40

Setl City наградили за развитие социальной инфраструктуры Ленобласти

Setl City стала обладателем специального приза «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Ленобласти» на конкурсе «Доверие потребителя» рынка недвижимости.
ООО «Терминал-Ресурс»
17.12.2018 16:14

«Новогодний разгуляй» захватил Царскосельские холмы

В прошедшие выходные на территории сданного ЖК «Образцовый квартал 3» состоялись новогодние гуляния для жителей Царскосельских холмов