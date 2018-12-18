Со счета врача мошенник пытался снять миллион. Подложные документы распознали в банке

Петербургская пенсионерка чуть не осталась без денег на счету по воле мошенников. Поддельный паспорт и доверенность от имени 77-летнего врача вовремя «перехватили» банковские сотрудники.

Как стало известно «Фонтанке», оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в аферах с банковскими счетами 17 декабря, в тот же день ему избрали меру пресечения в виде ареста. По версии следствия, мужчина 45 лет не позднее 13 декабря пришел в банк на проспекте Просвещения, 68, и показал сотруднику документы – паспорт на чужое имя и доверенность от лица пенсионерки, у которой на счету в отделении лежало больше 1 млн рублей. Деньги получить злоумышленнику не удалось, однако из банка он ушел беспрепятственно. Уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество" было возбуждено 14 декабря.

Следствие ищет соучастников и проверяет причастность арестованного к другим подобным эпизодам.

По информации «Фонтанки», владелица счета – кандидат медицинских наук, врач онкодиспансера в Ленобласти. Кроме того, в разные годы числилась сотрудницей нескольких банков и паевых фондов.