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18.12.2018 10:55
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Студенты Академии Штиглица исполняют желания тяжелобольных детей детского хосписа

Ёлки для подопечных детского хосписа украсили игрушки, расписанные студентами Академии им. А. Л. Штиглица.

Молодые художники вновь присоединились к всероссийскому проекту «Мечты сбываются». Будущие художники подарили детскому хоспису профессионально оформленные ёлочные игрушки – новогодние сувениры для благотворителей, исполняющих желания ребят с тяжелыми заболеваниями.

Студенты академии Штиглица исполняют желания тяжелобольных детей Детского хосписа

В этом году в акции участвовали представители практически всех факультетов академии. Всего в детский хоспис было передано около 200 ёлочных игрушек, расписанных причудливыми узорами и целыми сюжетными иллюстрациями. Одна из ёлочных игрушек с сюрпризом, зимним садом внутри, стала победителем студенческого конкурса.

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