Студенты Академии Штиглица исполняют желания тяжелобольных детей детского хосписа

Ёлки для подопечных детского хосписа украсили игрушки, расписанные студентами Академии им. А. Л. Штиглица.

Молодые художники вновь присоединились к всероссийскому проекту «Мечты сбываются». Будущие художники подарили детскому хоспису профессионально оформленные ёлочные игрушки – новогодние сувениры для благотворителей, исполняющих желания ребят с тяжелыми заболеваниями.

В этом году в акции участвовали представители практически всех факультетов академии. Всего в детский хоспис было передано около 200 ёлочных игрушек, расписанных причудливыми узорами и целыми сюжетными иллюстрациями. Одна из ёлочных игрушек с сюрпризом, зимним садом внутри, стала победителем студенческого конкурса.