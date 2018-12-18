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Авто
18.12.2018 10:32
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У петербурженки угнали Lexus за 7,3 млн. Владелица — обладатель кубка Шварценеггера по бодибилдингу

Иномарка стоимостью больше семи миллионов рублей исчезла с парковки торгового центра «Сити Молл» в Приморском районе Петербурга вечером 17 декабря. Отомстить обидчикам мог бы сам Шварценеггер, ведь он с владелицей знаком. 

Как стало известно «Фонтанке», в полицию с заявлением об угоне около восьми часов вечера 17 декабря обратилась петербурженка. Она рассказала, что машину за 7,3 млн рублей последний раз видела на парковке торгового центра на Коломяжском проспекте, 17, корпус 2. 

Белый Lexus спортсменка взяла в кредит в октябре 2018 года. Тогда она только что стала победительницей в международных соревнованиях по бодибилдингу. На сцену культуристку выводил лично Арнольд Шварценеггер.

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