В Петербург привезли подводного робота на гусеничном ходу. Технику из 80-х покажут в музее батискафов в Кронштадте

Необитаемый робототехнический морской комплекс МТК-200 пополнил коллекцию музея батискафов в Петербурге. Аппарат привезли в Кронштадт из Петропавловска-Камчатского, сообщили 18 декабря в пресс-службе Западного военного округа.

Как рассказали в ЗВО, аппарат на гусеничном ходу стоял на вооружении Военно-морского флота в 1980-х годах. Оснащённый двумя манипуляторами и видеокамерами морской комплекс позволял обследовать и фотографировать затонувшие объекты, заводить шланг с воздухом в подлодку, терпящую бедствие, поднимать на поверхность предметы весом до 100 кг. Также робот обеспечивал ремонт подводной части корпусов кораблей, причалов и проведение научно-исследовательских работ.

Аппарат стал первым необитаемым экспонатом музея батискафов «Эра гидрокосмоса» в военно-историческом парке Западного военного округа, где уже экспонируются шесть его обитаемых коллег.

Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Музей под открытым небом расположен на пристани у Петровского парка Кронштадта и работает для посетителей в выходные дни. Подводные аппараты собрали из различных регионов России, где они находились на оснащении частей Военно-морского флота, научных организаций и предприятий рыболовной промышленности. С их помощью можно было транспортировать водолазов, проводить аварийно-спасательные, ремонтные и исследовательские работы.