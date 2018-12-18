В парадной на Пулковском стреляли: коммерсант не выдержал соседского дебоша

Попытка утихомирить соседей стоила петербуржцу пистолета: оружие изъяли после того, как мужчина открыл стрельбу, обороняясь.

Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 17 декабря жителям дома №13/2 по Пулковскому шоссе было не до сна: в одной из квартир весело проводили время, несмотря на будний день. Устав слушать крики, в соседнюю дверь постучал мужчина 31 года. Ему открыл хозяин, в группе поддержки которого были еще двое — такие же нетрезвые, как и он сам. Загулявшим пришлись не по нраву попытки их усмирить, поэтому начался скандал. Когда «усмирителя» толкнули, он взялся за захваченный на всякий случай с собой травматический пистолет. Впрочем, стрелял он в воздух, поэтому никто не пострадал.

Когда на место приехала полиция, учредителю двух фирм пришлось давать объяснения. Торговец строительными материалами рассказал, что стрелял в целях самообороны, но травмат у него все же изъяли.