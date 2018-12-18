Российская контрразведка за пять лет предотвратила четыре теракта в войсках

Четыре теракта в российских войсках за последние пять лет предотвратила военная контрразведка Федеральной службы безопасности России. Об этом 18 декабря заявил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.

«Серьезной угрозой остается терроризм. Только за последние пять лет органами безопасности в войсках предотвращены четыре террористических акта и шесть преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 25 террористических и экстремистских группировок», — цитирует Юрьева «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Он также рассказал, что за пять лет из незаконного оборота изъяли более двух тысяч единиц огнестрельного оружия, около двух миллионов боеприпасов, а также 377 самодельных взрывных устройств и 32 тонны боеприпасов.

Также Юрьев добавил, что за это время удалось предотвратить ущерб оборонному бюджету на 75 млрд рублей. «Возбуждено более 7,5 тыс. уголовных дел коррупционной направленности. Возвращено в доход государства около 25 млрд рублей, предотвращено нанесение ущерба более чем на 50 млрд рублей», – добавил генерал-полковник.

19 декабря российская контрразведка отмечает 100-летие.