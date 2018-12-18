Начинающих водителей в России соберут в общую базу. Автошколы обяжут вносить данные в специальный реестр

Автошколы обяжут передавать данные о своих выпускниках в федеральный реестр Рособрнадзора. Нововведение заработает с 1 января 2019 года, за невыполнение предусмотрен штраф.

Как 18 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства, электронные данные новоиспеченных водителей автошколы будут вносить в Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО). Изменить информацию в реестре смогут только сотрудники учебных заведений с электронной цифровой подписью. При этом информацию о новом водителе сможет получить любой гражданин или госавтоинспектор. Для этого нужно знать фамилию, имя и отчество, а также номер его свидетельства. По данным издания, в госавтоинспекции нововведение поддержали, поскольку это снизит нагрузку на сотрудников, которые смогут проверять информацию в режиме онлайн.

За нарушение требования предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.

Президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева отметила, что новшество избавит россиян от лишения прав из-за обучения в недобросовестных автошколах, поскольку вносить данные смогут только учебные заведения с действующей лицензией.

Реестр появился в 2013 году, но ранее в систему включали только данные выпускников школ и вузов. Рособрнадзор попросили разъяснить, нужно ли вносить в базу данных информацию о 10 миллионах свидетельств водителей, которые получили права в течение пяти лет.