Бизнесмены предупредили Медведева об угрозе роста цен на продукты. Нефтяные компании ужесточают условия покупки топлива

Подорожание топлива для корпоративных клиентов приведет к росту цен на товары и продукты в России. Об этом сообщили представители нескольких ассоциаций в письме к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Как пишет 18 декабря «Коммерсантъ», письмо подписали Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Ассоциация компаний розничной торговли и «Руспродсоюз».

Ретейлеры обращают внимание, что нефтяные компании поднимают цены для корпоративных клиентов на 30 процентов, что скажется на стоимости транспортных услуг, а в итоге и на розничных ценах на товары.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков предположил, что за счет издержек отпускные цены на отечественные продукты могут вырасти на 1–8% в зависимости от категории. Быстрее всего, по его словам, отреагирует сегмент скоропортящихся продуктов, которые ежедневно завозятся в магазины, поскольку там наиболее высока доля автомобильной логистики.

В начале ноября десять крупных нефтяных компаний подписали соглашение с правительством о заморозке цен на топливо на уровне начала июня до конца 2018 года с возможностью роста с 1 января 2019 года не более чем на 1,7% в соответствии с повышением НДС с 18 до 20%, а с 1 февраля — не более чем на уровень прогнозируемой инфляции (4–4,6% в год). Это было сделано на фоне роста цен в опте. После этого появились сообщения об ужесточении условий работы нефтяников с корпоративными клиентами, для которых вводятся сервисные сборы и отменяются скидки.