Струя перцового газа в лицо оставила жителя Петербурга без 1,4 млн. Мужчина смог разглядеть часть номера удалявшейся иномарки

Менеджер компании по продаже корма для животных лишился крупной суммы наличных днем 17 декабря на Петроградской стороне в Петербурге. Расстаться с синим рюкзаком его вынудил распыленный в лицо перцовый газ.

Как стало известно «Фонтанке», грабитель подошел к припаркованной возле пятого дома по Зверинской улице иномарке около часа дня 17 декабря. Он разбил переднее пассажирское стекло Nissan, прыснул в лицо мужчине перцовым газом и выдернул из рук синий рюкзак. Глядя, как вместе с похитителем удаляются 1,4 миллиона рублей, 28-летний менеджер и бывший совладелец компании по продаже зерна и сельскохозяйственного корма смог запомнить часть номера синей иномарки, коричневую куртку, средний рост и примерный возраст грабителя. Возбуждено уголовное дело.