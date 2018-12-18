WP рассказала, что «российские тролли» защищают Трампа и атакуют главу «российского дела» Роберта Мюллера

Российские интернет-тролли атаковали специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего предположительное вмешательство Москвы в выборы в США. Об этом 18 декабря сообщает Washington Post со ссылкой на доклад специалистов Оксфордского университета, а также компании Graphika.

Как утверждает издание, при помощи фейковых аккаунтов в Facebook и Twitter злоумышленники распространяли информацию, что Мюллер якобы замешан в коррупции, а его комиссия занималась теориями заговора. Помимо этого в Instagram были попытки обвинить Мюллера в связях с «группировками радикальных исламистов». Тем самым «тролли», как сообщает газета, пытались защитить выигравшего президентские выборы Дональда Трампа.

Первые выдержки Washington Post опубликовала накануне. Из материала следовало, что авторам доклада якобы удалось найти доказательства вмешательства России. Они обнаружили, что для оплаты рекламы аккаунтов в ряде случаев использовались рубли, а в контактной информации были российские номера телефонов.

В феврале 2018 года Минюст США обвинил 13 россиян и девять юрлиц, включая «Агентство интернет-исследований» (известное как «фабрика троллей»), Concord Management and Consulting и Concord Catering, во вмешательстве в американские выборы 2016 года.