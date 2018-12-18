На Гражданке недоверчивый налетчик потребовал письменного доказательства, что касса пуста

Налетчик на турфирму в Калининском районе Петербурга потребовал письменных доказательств того, что касса пуста. Удостоверившись, что инкассаторы его опередили, разбойник ушел.

Курьезный случай произошел 17 декабря около половины первого дня. По данным «Фонтанки», в офис сети «За путевкой.рф» на улице Ольги Форш, 13, зашел мужчина, одетый не по погоде: верхняя одежда отсутствовала, на мужчине были только серая толстовка и голубые джинсы. Еще 26-летняя менеджер обратила внимание на пластырь, красовавшийся на переносице странного визитера. Впрочем, рассматривать незнакомца девушке было особо некогда. Ведь тот, продемонстрировав пистолет, потребовал все деньги из кассы. На что получил честный ответ: наличных нет — забраны инкассацией. Тогда недоверчивый преступник потребовал инкассационную квитанцию. Получив ее и удостоверившись, что ему не солгали, развернулся и ушел.