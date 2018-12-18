Растлителя петербургских школьниц нашли в Челябинске

На Урале нашли того, кто, по версии следствия, развращал петербургских школьниц. Связала извращенца и его юных жертв соцсеть.

Как стало известно «Фонтанке», 17 декабря в Челябинске был задержан 30-летний местный житель. Проблем с законом раньше не имел, официально нигде не трудоустроен. Именно он, как считают правоохранительные органы, в течение осени (октябрь – ноябрь) вел переписку «ВКонтакте» с двумя петербургскими школьницами. Содержание этих диалогов было таково, что 28 ноября мамы девочек 2008 года рождения написали заявления в следственный отдел Следственного комитета по Петродворцовому району. Там, вникнув, возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

Пока уралец задержан на двое суток.