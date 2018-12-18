Российским регионам выделят 12 млрд рублей на дороги. Ленобласти достанется почти полмиллиарда

Российские регионы получат из бюджета 12 млрд рублей на развитие дорог. Распоряжение о выделении средств 27 субъектам подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ 18 декабря опубликован на сайте правительства.

Из распоряжения следует, что 8,1 млрд рублей поступят на реализацию крупных проектов в 14 регионах, 2,9 млрд рублей — приведение в нормативное состояние дорог в девяти субъектах. Еще 623 млн руб. пойдут на строительство и ремонт дорожных искусственных сооружений в пяти регионах.

Больше всего средств получит Камчатский край (1,3 млрд руб.), Нижегородская (1,2 млрд руб.) и Самарская области (1,2 млрд руб.). Санкт-Петербург в список не попал, однако Ленинградская область получит 456,5 млн рублей на развитие и увеличение пропускной способности дорог.

Глава Минтранса Евгений Дитрих в сентябре заявлял, что комплексный план развития российской магистральной инфраструктуры предполагает вложение 6,3 трлн руб. в течение шести лет, из которых 3 трлн поступят от инвесторов.