«Настоятельно призываем прекратить такую деятельность». ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма, большинство стран голосовать не стали

Резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя за авторством Украины приняла простым большинством голосов Генеральная ассамблея ООН. При этом воздержавшихся от голосования стран оказалось больше.

Как 18 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости, направленный против России документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19, а 77 стран сохранили нейтралитет.

В резолюции страны «выражают серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией, поставками ядерных летательных аппаратов, систем вооружений, ракет, боеприпасов и военного персонала».

Отдельным пунктом в резолюции осуждается строительство и открытие моста между Россией и Крымом.

Помимо этого, в документе содержится призыв к России освободить задержанные 25 ноября украинские военные корабли. Применение силы Москвой называется «неоправданным».

Генеральная ассамблея в итоге «настоятельно призвала Россию прекратить такую деятельность».

Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook поприветствовал итоги голосования в Генассамблее. По его словам, поддержка, выраженная в ООН, будет задокументирована в консолидированной претензии Киева к Москве.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал поддержавших резолюцию группой, которая своими действиями поощряет «украинских подопечных на новые преступления и провокации».